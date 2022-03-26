На Вагонке модернизируют стоковые насосные станции за 15,6 миллиона рублей

Реконструкцию ждут две канализационные насосные станции Дзержинского района Нижнего Тагила. Объекты располагаются на ул. Застройщиков, 6 и перекрестке улиц Ватутина и Сибирская. На каждом участке будет заменено по три насоса, сообщается в технической документации.
Модернизация насосной станции КНС-10Б ООО «Водоканал-НТ» с заменой 3-х насосных агрегатов производительностью 800 м3/час с ЧРП на Застройщиков обойдется заказчику в 7,5 миллиона рублей. За это деньги подрядчик должен будет заменить 3 насоса, совершить монтаж и подключение системы электроснабжения объектов.
Модернизация насосной станции КНС-15 ООО «Водоканал-НТ» с заменой 3-х насосных агрегатов производительностью 800 м3/час с ЧРП на Ватутина-Сибирская обойдется заказчику дороже.Стоимость аналогичных предыдущим работ на данном объекте обойдется в 8,2 миллиона рублей.
На каждый из объектов составлена смета. Работы будут проводиться со дня, следующего за датой подписания контракта. Точкой окончания работ будет считаться 31 августа 2022 года.
Все применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными, не восстановленными. Качество материалов, изделий и оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам и подтверждаться сертификатами качества, требуют от исполнителя в «Водоканале».
Аукцион завершится 8 апреля 2022 года. Обеспечительный платеж по торгам составляет почти 782 тысячи рублей.
Отдельный пунктом договора сообщается, что исполнитель не должным быть включен в реестр недобросовестных.