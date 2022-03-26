На Вагонке модернизируют стоковые насосные станции за 15,6 миллиона рублей

На Вагонке модернизируют стоковые насосные станции за 15,6 миллиона рублей
На Вагонке модернизируют стоковые насосные станции за 15,6 миллиона рублей
Сегодня, 12:50ОбществоФото: проектная документация

Насосные станции в Тагиле будут модернизированы за 15,6 миллиона рублей

ООО «Водоканал-НТ» ищет подрядчика для модернизации стоковых насосных станций на Вагонке. Поставщик услуг готов потратить больше 15 миллионов рублей на замены насосных агрегатов.

Реконструкцию ждут две канализационные насосные станции Дзержинского района Нижнего Тагила. Объекты располагаются на ул. Застройщиков, 6 и перекрестке улиц Ватутина и Сибирская. На каждом участке будет заменено по три насоса, сообщается в технической документации.

Модернизация насосной станции КНС-10Б ООО «Водоканал-НТ» с заменой 3-х насосных агрегатов производительностью 800 м3/час с ЧРП на Застройщиков обойдется заказчику в 7,5 миллиона рублей. За это деньги подрядчик должен будет заменить 3 насоса, совершить монтаж и подключение системы электроснабжения объектов.

Фото:проектная документация

Модернизация насосной станции КНС-15 ООО «Водоканал-НТ» с заменой 3-х насосных агрегатов производительностью 800 м3/час с ЧРП на Ватутина-Сибирская обойдется заказчику дороже.Стоимость аналогичных предыдущим работ на данном объекте обойдется в 8,2 миллиона рублей.

На каждый из объектов составлена смета. Работы будут проводиться со дня, следующего за датой подписания контракта. Точкой окончания работ будет считаться 31 августа 2022 года.

Все применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными, не восстановленными. Качество материалов, изделий и оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам и подтверждаться сертификатами качества, требуют от исполнителя в «Водоканале».

Аукцион завершится 8 апреля 2022 года. Обеспечительный платеж по торгам составляет почти 782 тысячи рублей.

Отдельный пунктом договора сообщается, что исполнитель не должным быть включен в реестр недобросовестных.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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