На Вагонке модернизируют стоковые насосные станции за 15,6 миллионов рублей

Все применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными, не восстановленными. Качество материалов, изделий и оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам и подтверждаться сертификатами качества, требуют от исполнителя в «Водоканале».