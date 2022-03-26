Перспективу развития физической культуры и спорта обсудят на форуме «SportForumLive»

В Москве рассмотрят главные приоритеты спортивной отрасли в 2022 году. В столице РФ 30 и 31 марта состоится форум SportForumLive, организатором которого выступил Минспорт России. Девиз форума - «Мы вместе. Спорт».

Гости форума обсудят перспективы развития физической культуры и спорта на фоне новой реальности. Также будут затронуты вопросы развития международного сотрудничества, задачи цифровой трансформации и иные вопросы, сообщают Newsnn.ru. Всего запланировано к проведению свыше 30 спортивных и деловых мероприятий. Они пройдут в различных форматах, включая семинары-практикумы, мозговые штурмы, бизнес-интервью, стратегические сессии, дискуссии и круглые столы. Стратегическая дискуссия «Право на спорт. Риски и перспективы» станет одним из главных мероприятий форума. Эта сессия откроет деловую программу первого дня форума. В условиях ужесточения санкций в отношении России, в том числе против отечественного спорта, перед нашей страной стоят задачи по поиску альтернатив развития отрасли, минимизации последствий и парированию угроз. Участниками дискуссии станут представители общественных организаций, ведущие эксперты, спортсмены и главы федеральных органов власти. В рамках трека «Домен «СПОРТ» участники и гости форума рассмотрят вопросы цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта в России. После дискуссии начнутся мозговые штурмы в закрытых группах, которые будут проходить на протяжении двух дней. Домен «Спорт» проектируется Министерством спорта России при сотрудничестве с представителями отрасли физической культуры и спорта, а также специалистами ПАО «Сбербанк» и ФКУ «ГосТех». В данный домен включена IT-архитектура и проработка клиентских путей и жизненных ситуаций для различных ЦА. Основные стратегические инициативы будут презентованы в рамках форума. Федеральный медиахолдинг 1MI является официальным информационным партнером форума SportForumLive.

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