Под Нижним Тагилом восстановят три мемориала за 3,5 миллиона рублей

Под Нижним Тагилом восстановят три мемориала за 3,5 миллиона рублей
Под Нижним Тагилом восстановят три мемориала за 3,5 миллиона рублей
Сегодня, 14:48ОбществоФото: проектная документация
На территории Горноуральского городского округа будут восстановлены три мемориала — в Решах, Малой Лае и Краснополье. В общей сложности администрация ГГО потратит на реконструкцию почти 3,5 миллиона рублей.

Самым малозатратным станет мемориал в деревне Реши. Подрядчику почти за полмиллиона рублей необходимо восстановить «Братскую могилу героям Гражданской войны, в ходе сопротивления погибшим при защите Отечества». Работы надо будет выполнить до 1 августа 2022 года — очистить от грязи фасады, провести штукатурные работы на мемориале, покрасить его, очистить от земли и засыпать щебнем площадку возле памятника, после чего облагородить объект гранитными плитами.

Фото:проектная документация

Еще один монумент, который планируется отреставрировать, находится в Малой Лае. Местная администрация ищет подрядчика для восстановления воинского захоронения «Памятник Героям Гражданской войны» в 300 метрах северо-восточнее трассы Екатеринбург — Серов. Здесь планируется также провести работы по очистке, оштукатуриванию и покраске мемориалов, установке гранитных плит и памятников, установка ограждения и скамейки. Общая стоимость работ составит 802 тысячи рублей.

Фото:проектная документация

В селе Краснополье планируют восстановить «Памятник Комсомольцам, погибшим в 1919 году». Мемориал обойдется администрации ГГО почти в 2,2 миллиона рублей. Работы будут проводиться те же, что и на предыдущих двух объектах. Исключением станет большая площадь покрытия самого монумента.

Фото:проектная документация

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