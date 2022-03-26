Под Нижним Тагилом восстановят три мемориала за 3,5 миллиона рублей

На территории Горноуральского городского округа будут восстановлены три мемориала — в Решах, Малой Лае и Краснополье. В общей сложности администрация ГГО потратит на реконструкцию почти 3,5 миллиона рублей.

Самым малозатратным станет мемориал в деревне Реши. Подрядчику почти за полмиллиона рублей необходимо восстановить «Братскую могилу героям Гражданской войны, в ходе сопротивления погибшим при защите Отечества». Работы надо будет выполнить до 1 августа 2022 года — очистить от грязи фасады, провести штукатурные работы на мемориале, покрасить его, очистить от земли и засыпать щебнем площадку возле памятника, после чего облагородить объект гранитными плитами. Фото: проектная документация Еще один монумент, который планируется отреставрировать, находится в Малой Лае. Местная администрация ищет подрядчика для восстановления воинского захоронения «Памятник Героям Гражданской войны» в 300 метрах северо-восточнее трассы Екатеринбург — Серов. Здесь планируется также провести работы по очистке, оштукатуриванию и покраске мемориалов, установке гранитных плит и памятников, установка ограждения и скамейки. Общая стоимость работ составит 802 тысячи рублей. Фото: проектная документация В селе Краснополье планируют восстановить «Памятник Комсомольцам, погибшим в 1919 году». Мемориал обойдется администрации ГГО почти в 2,2 миллиона рублей. Работы будут проводиться те же, что и на предыдущих двух объектах. Исключением станет большая площадь покрытия самого монумента. Фото: проектная документация

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