Поставщики услуг в Екатеринбурге переходят на электронные платежки

Поставщики услуг в Екатеринбурге переходят на электронные платежки
Поставщики услуг в Екатеринбурге переходят на электронные платежки
Сегодня, 11:28ОбществоФото: 1МI
Поставщики услуг в Екатеринбурге сообщили о переходе на электронные платежки из-за дефицита бумаги.

Организации жилищно-коммунальной сферы рекомендуют всем екатеринбуржцам переходить на электронные квитанции. Причиной такой «цифровизации» стал дефицит бумаги в Свердловской области, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник в данной сфере.

Собственников жилья агитируют на использование электронных платежек взамен бумажных. По информации представителей операторов по сбору и начислению средств в Екатеринбурге уже ведется разъяснительная работа с населением по данному вопросу. Дополнительно с собственниками жилья проводят беседы и представители управляющих компаний.

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Екатеринбург
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