Поставщики услуг в Екатеринбурге переходят на электронные платежки

Организации жилищно-коммунальной сферы рекомендуют всем екатеринбуржцам переходить на электронные квитанции. Причиной такой «цифровизации» стал дефицит бумаги в Свердловской области, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник в данной сфере.
Собственников жилья агитируют на использование электронных платежек взамен бумажных. По информации представителей операторов по сбору и начислению средств в Екатеринбурге уже ведется разъяснительная работа с населением по данному вопросу. Дополнительно с собственниками жилья проводят беседы и представители управляющих компаний.