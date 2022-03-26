Поставщики услуг в Екатеринбурге переходят на электронные платежки

Собственников жилья агитируют на использование электронных платежек взамен бумажных. По информации представителей операторов по сбору и начислению средств в Екатеринбурге уже ведется разъяснительная работа с населением по данному вопросу. Дополнительно с собственниками жилья проводят беседы и представители управляющих компаний.