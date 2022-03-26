Школы Екатеринбурга будут прослушивать на «опасные» слова и звуки

Школы Екатеринбурга будут прослушивать на «опасные» слова и звуки
Школы Екатеринбурга будут прослушивать на «опасные» слова и звуки
Сегодня, 10:24ОбществоФото: 1МI
Система аудиоаналитики появится в образовательных учреждениях Екатеринбурга. Она будет реагировать на «опасные» слова и звуки.

К последним относится звук битого стекла, передергивания затвора и прочие, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на мэрию Екатеринбурга. В систему загружены «опасные» слова и звуки, поэтому при их идентификации в стенах школы будет передан сигнал руководству образовательного учреждения, а потом и группе быстрого реагирования, которая подключится к камерам видеонаблюдения для оценки ситуации и принятия решения о немедленном выезде на место.

Первой нейросеть запустят в школе № 215 «Созвездие» в Солнечном микрорайоне. Данное образовательное учреждение станет пилотным.

По данным мэрии Екатеринбурга, в каждой городской школе уже установлены камеры видеонаблюдения, а также тревожны кнопки для возможности немедленного вызова охраны. Нейросети в горадминистрации считают перспективным направлением в системе безопасности.

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