Школы Екатеринбурга будут прослушивать на «опасные» слова и звуки

К последним относится звук битого стекла, передергивания затвора и прочие, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на мэрию Екатеринбурга. В систему загружены «опасные» слова и звуки, поэтому при их идентификации в стенах школы будет передан сигнал руководству образовательного учреждения, а потом и группе быстрого реагирования, которая подключится к камерам видеонаблюдения для оценки ситуации и принятия решения о немедленном выезде на место.
Первой нейросеть запустят в школе № 215 «Созвездие» в Солнечном микрорайоне. Данное образовательное учреждение станет пилотным.
По данным мэрии Екатеринбурга, в каждой городской школе уже установлены камеры видеонаблюдения, а также тревожны кнопки для возможности немедленного вызова охраны. Нейросети в горадминистрации считают перспективным направлением в системе безопасности.