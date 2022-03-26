Школы Екатеринбурга будут прослушивать на «опасные» слова и звуки

К последним относится звук битого стекла, передергивания затвора и прочие, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на мэрию Екатеринбурга. В систему загружены «опасные» слова и звуки, поэтому при их идентификации в стенах школы будет передан сигнал руководству образовательного учреждения, а потом и группе быстрого реагирования, которая подключится к камерам видеонаблюдения для оценки ситуации и принятия решения о немедленном выезде на место.