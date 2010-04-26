Британские ученые потратят 30 лет на тест опасности мобильников

В исследовании примут участие 250 тысяч человек из пяти европейских стран. Ученые намерены наблюдать за состоянием здоровья европейцев, пользующихся сотовой связью, в течение 20-30 лет. В ходе научной работы специалисты будут оценивать длительность использования европейцами мобильных телефонов и следить за состоянием здоровья добровольцев. Кроме сотовой связи эксперты намерены изучить воздействие Wi-Fi, радиотелефонов, детских раций, чтобы оценить риск применения различных устройств, использующих электромагнитные волны для передачи информации.