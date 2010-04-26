Британские ученые потратят 30 лет на тест опасности мобильников
26 апреля 2010, 16:19ОбществоArtem
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Ученые из Великобритании приступили к самому масштабному в мире исследованию воздействия мобильных телефонов на здоровье, сообщает BBC.
В исследовании примут участие 250 тысяч человек из пяти европейских стран. Ученые намерены наблюдать за состоянием здоровья европейцев, пользующихся сотовой связью, в течение 20-30 лет. В ходе научной работы специалисты будут оценивать длительность использования европейцами мобильных телефонов и следить за состоянием здоровья добровольцев. Кроме сотовой связи эксперты намерены изучить воздействие Wi-Fi, радиотелефонов, детских раций, чтобы оценить риск применения различных устройств, использующих электромагнитные волны для передачи информации.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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