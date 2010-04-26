Из Екатеринбурга в Хельсики снова можно улететь

Как пишет «Город ФМ», утром из "Кольцово" в Хельсинки вылетел первый лайнер. Таким образом, аэропорт перешел на обычное расписание, нарушенное 16 апреля. Тогда рейс Хельсинки - Екатеринбург - Хельсинки отменили из-за извержения вулкана в Исландии.