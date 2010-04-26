Из Екатеринбурга в Хельсики снова можно улететь
26 апреля 2010, 16:43ОбществоArtem
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Между Екатеринбургом и Европой полностью возобновилось авиасообщение.
Как пишет «Город ФМ», утром из "Кольцово" в Хельсинки вылетел первый лайнер. Таким образом, аэропорт перешел на обычное расписание, нарушенное 16 апреля. Тогда рейс Хельсинки - Екатеринбург - Хельсинки отменили из-за извержения вулкана в Исландии.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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