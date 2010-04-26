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Кинотеатр «Россия» возобновляет показ фильмов «Аватар» и «Как приручить дракона» в 3D-формате
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Кинотеатр «Россия» возобновляет показ фильмов «Аватар» и «Как приручить дракона» в 3D-формате
26 апреля 2010, 17:53
Общество
Artem
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По многочисленным просьбам кинотеатр «Россия» возобновляет показ фильмов «Аватар» и «Как приручить дракона» в 3D-формате с 29 апреля.
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