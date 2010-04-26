Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Кинотеатр «Россия» возобновляет показ фильмов «Аватар» и «Как приручить дракона» в 3D-формате
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Кинотеатр «Россия» возобновляет показ фильмов «Аватар» и «Как приручить дракона» в 3D-формате

26 апреля 2010, 17:53ОбществоArtem
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?