Кинотеатр «Россия» возобновляет показ фильмов «Аватар» и «Как приручить дракона» в 3D-формате

Кинотеатр «Россия» возобновляет показ фильмов «Аватар» и «Как приручить дракона» в 3D-формате

По многочисленным просьбам кинотеатр «Россия» возобновляет показ фильмов «Аватар» и «Как приручить дракона» в 3D-формате с 29 апреля. Сеансы:

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