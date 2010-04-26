Летний сезон стартовал на горе Белая

«Пересменка» сезонной деятельности прошла там вчера. Горнолыжники передали эстафету летним спортсменам. Многочисленные гости праздника напоследок покатились по снежному склону. Картинг, пейнтбол, ролики, велосипедные прогулки и просто чистый воздух – все это было доступно для гостей горы Белой. Как отметил директор комплекса «гора Белая» Александр Маслов, летом будет открыт крупный спортивный центр с современным бассейном и спортивным залом. Все желающие смогут не только отдохнуть, но и укрепить свое здоровье.