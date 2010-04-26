Летний сезон стартовал на горе Белая
26 апреля 2010, 16:49ОбществоArtem
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На работу в летнем режиме перешел спортивно-развлекательный комплекс «гора Белая».
«Пересменка» сезонной деятельности прошла там вчера. Горнолыжники передали эстафету летним спортсменам. Многочисленные гости праздника напоследок покатились по снежному склону. Картинг, пейнтбол, ролики, велосипедные прогулки и просто чистый воздух – все это было доступно для гостей горы Белой. Как отметил директор комплекса «гора Белая» Александр Маслов, летом будет открыт крупный спортивный центр с современным бассейном и спортивным залом. Все желающие смогут не только отдохнуть, но и укрепить свое здоровье.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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