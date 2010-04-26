Монета в 10 рублей пока составляет 1% от общего количества монет

Сейчас в обращении сейчас находится более 5,5 миллиардов банкнот и свыше 44 миллиардов монет различного номинала на общую сумму почти свыше 4, 5 триллиона рублей. С начала года денежная масса в обращении снизилась на 4,5%, причем исключительно за счет сокращения числа банкнот. Монеты, наоборот, показали прирост с начала года около 2%. Это, возможно, связано с заменой купюры в 10 рублей разменной монетой. По планам ЦБ, печать десятирублевых банкнот постепенно прекратится, и со временем они будут полностью заменены металлическим червонцем. Пока монета номиналом 10 рублей составляет только 1% от общего количества монет, отмечает УрБК. Самой распространенной монетой остается десятикопеечная (40% от общего количества монет), на втором месте — копейки и пятачки (17% и 13% от общего количества монет соответственно). Среди купюр лидерство принадлежит банкноте номиналом в тысячу рублей — она составляет 34% от общего количества банкнот.