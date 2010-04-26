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Монета в 10 рублей пока составляет 1% от общего количества монет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Монета в 10 рублей пока составляет 1% от общего количества монет

26 апреля 2010, 16:24ОбществоArtem
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