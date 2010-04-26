На вопросы о вакцинации ответят специалисты Роспотребнадзора г. Нижний Тагил

С 26-го по 30-е апреля с 14-ти до 17-ти часов можно задать интересующие вас вопросы, касающиеся вакцинации. Горячая линия работает по телефонам 47-64-00 и 41-62-17. В поликлиниках Нижнего Тагила на этой неделе также пройдёт дни открытых дверей. Тагильчанам расскажут о пользе профилактических прививок. Все желающие смогут пройти вакцинацию.