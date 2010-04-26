Нижний Тагил назвали в числе главных должников по услугам ЖКХ

Как передает Накануне.RU, этот вопрос обсуждался сегодня на заседании президиума правительства. По словам главы региона, всего в области кредиторская задолженность превысила 7 миллиардов. Лидерам по долгам являются Нижний Тагил, Артемовский, Первоуральск и Красноуфимск. "Только за поставки газа Нижний Тагил задолжал 115 миллионов. В Первоуральске перед поставщиками теплоэнергетических ресурсов не рассчитались по сумме 312 миллионов, – отметил Александр Мишарин, подчеркнув, что задолженность накопили основные потребители – население и управляющие компании.