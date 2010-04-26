Нижний Тагил назвали в числе главных должников по услугам ЖКХ
26 апреля 2010, 17:34ОбществоArtem
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Губернатор Александр Мишарин назвал "лидеров" по кредиторской задолженности по оплате услуг ЖКХ.
Как передает Накануне.RU, этот вопрос обсуждался сегодня на заседании президиума правительства. По словам главы региона, всего в области кредиторская задолженность превысила 7 миллиардов. Лидерам по долгам являются Нижний Тагил, Артемовский, Первоуральск и Красноуфимск. "Только за поставки газа Нижний Тагил задолжал 115 миллионов. В Первоуральске перед поставщиками теплоэнергетических ресурсов не рассчитались по сумме 312 миллионов, – отметил Александр Мишарин, подчеркнув, что задолженность накопили основные потребители – население и управляющие компании.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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