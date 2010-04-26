Нижний Тагил украсят цветами

Акция будет проводиться с мая по август в самом парке Бондина, а также в парке Победы на Гальянке. Как пишет ntagil.org, в акции могут принять участие любые коллективы, а также все цветоводы-любители. Участники акции будут разрабатывать эскизы клумб и оформлять цветочную экспозицию с применением камня, дерева или пластика. Парк готов предоставить инструмент и частично рассаду. Заявку на участие можно подать до 15 мая, по телефону 25-28-88. Все новости - на сайте ekoradio.ru