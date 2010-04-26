Нижний Тагил украсят цветами
26 апреля 2010, 17:11ОбществоArtem
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Украсить город цветами смогут все желающие. Парк Бондина проведет акцию «Цветущий парк-2010».
Акция будет проводиться с мая по август в самом парке Бондина, а также в парке Победы на Гальянке. Как пишет ntagil.org, в акции могут принять участие любые коллективы, а также все цветоводы-любители. Участники акции будут разрабатывать эскизы клумб и оформлять цветочную экспозицию с применением камня, дерева или пластика. Парк готов предоставить инструмент и частично рассаду. Заявку на участие можно подать до 15 мая, по телефону 25-28-88. Все новости - на сайте ekoradio.ru
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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