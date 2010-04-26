Онищенко запретил Nestle продавать цыпленка и индейку
26 апреля 2010, 16:26ОбществоArtem
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Роспотребнадзор запретил продавать в России четыре вида детского питания производства американской компании Gerber products, которая входит в группу Nestle.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, речь идет о питании, содержащем мясо птицы: индейке и цыпленке в собственном соку, а также сосисках из цыпленка и индейки. Причиной запрета Онищенко назвал то, что птица в продукции Gerber products обработана хлором. В России использование хлорированного мяса для производства продуктов питания запрещено с 1 января 2010 года.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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