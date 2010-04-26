Онищенко запретил Nestle продавать цыпленка и индейку

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, речь идет о питании, содержащем мясо птицы: индейке и цыпленке в собственном соку, а также сосисках из цыпленка и индейки. Причиной запрета Онищенко назвал то, что птица в продукции Gerber products обработана хлором. В России использование хлорированного мяса для производства продуктов питания запрещено с 1 января 2010 года.