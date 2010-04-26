Первая персональная выставка юной тагильчанки открылась в театре

Работы 10-тилетней Лены Гореловой можно увидеть в нижнетагильском театре драмы, сообщает департамент по связям со СМИ Евраза. В Нижнем Тагиле это первая персональная выставка ребёнка, занимающегося арт-терапией в рамках проекта Евраза «Любимые дети». Он направлен на оказание помощи детям с диагнозом ДЦП. Лена Горелова больше года назад начала заниматься рисованием. Вместе с педагогом арт-терапевтом Ольгой Кизоркиной, Лена за одно занятие могла выполнить до восьми рисунков. Занятия арт-терапией стали толчком не только для эмоционального развития девочки – буквально перед открытием выставки Лена начала говорить.