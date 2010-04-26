Первые летние кафе откроются в начале мая

Специальная комиссия управления по развитию потребительского рынка и услуг рассматривает заявки от предпринимателей на открытие летних кафе. Как рассказала нам начальник управления Татьяна Семиколенных, из 30-ти поданных заявок уже рассмотрено 20. Но разрешение на работу получили только 12 кафе. Расположение некоторых кафе могло повлиять не безопасность дорожного движения. Отказ получили и предприниматели, в заведениях которых в прошлом сезоне выявили нарушения. Как и прежде, самыми популярными местами для расположения летних кафе стали набережная, площадь у фонтана и парк Бондина.