Первые летние кафе откроются в начале мая
26 апреля 2010, 17:24ОбществоArtem
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Первые летние кафе в Нижнем Тагиле планируют открыть к 1-му мая. К этому сроку, по прогнозам синоптиков, как раз должна установиться тёплая погода.
Специальная комиссия управления по развитию потребительского рынка и услуг рассматривает заявки от предпринимателей на открытие летних кафе. Как рассказала нам начальник управления Татьяна Семиколенных, из 30-ти поданных заявок уже рассмотрено 20. Но разрешение на работу получили только 12 кафе. Расположение некоторых кафе могло повлиять не безопасность дорожного движения. Отказ получили и предприниматели, в заведениях которых в прошлом сезоне выявили нарушения. Как и прежде, самыми популярными местами для расположения летних кафе стали набережная, площадь у фонтана и парк Бондина.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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