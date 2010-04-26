Пришедшие дожди сократят число лесных пожаров в г. Нижний Тагил

А в целом, в Свердловской области леса уже начали гореть. В апреле на Среднем Урале было 70 лесных пожаров. Как пишет АПИ, только за эти выходные площадь горящих лесов в Свердловской области увеличилась в пять раз. А в соседней Курганской области из-за чрезвычайной обстановки с возгораниями с сегодняшнего дня вообще запретили выходить в лес. Впрочем, пришедшая на Урал дождливая погода должна сократить риск возгораний в лесах.