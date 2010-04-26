Россия будет занимать за рубежом по семь миллиардов долларов в год

Об этом заявил замминистра финансов России Дмитрий Панкин, передает "Интерфакс". Чиновник подчеркнул, что в случае если бюджету не понадобится столько денег, то объем в семь миллиардов долларов может быть выбран не целиком. Панкин также отметил, что Россия может начать выпускать евробонды, номинированные не в долларах, а в рублях. Средства, полученные от размещения евробондов, пойдут на финансирование дефицита бюджета. Объем дефицита может оказаться меньше запланированного в бюджете из-за высоких цен на нефть - баррель нефти WTI на мировом рынке с начала марта 2010 года не опускается ниже отметки в 80 долларов.