Россия будет занимать за рубежом по семь миллиардов долларов в год
26 апреля 2010, 16:30ОбществоArtem
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В 2011 и 2012 годах Россия будет привлекать на внешних рынках по семь миллиардов долларов, а не по двадцать, как предполагалось ранее.
Об этом заявил замминистра финансов России Дмитрий Панкин, передает "Интерфакс". Чиновник подчеркнул, что в случае если бюджету не понадобится столько денег, то объем в семь миллиардов долларов может быть выбран не целиком. Панкин также отметил, что Россия может начать выпускать евробонды, номинированные не в долларах, а в рублях. Средства, полученные от размещения евробондов, пойдут на финансирование дефицита бюджета. Объем дефицита может оказаться меньше запланированного в бюджете из-за высоких цен на нефть - баррель нефти WTI на мировом рынке с начала марта 2010 года не опускается ниже отметки в 80 долларов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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