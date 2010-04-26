Россия получила домен .РФ
26 апреля 2010, 16:33ОбществоArtem
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Организация ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) утвердила заявку России на кириллический домен .РФ, сообщает НаканунеРу со ссылкой на сайт Минкомсвязи.
Россия стала первой страной, получившей право на кириллический домен верхнего уровня. 22 апреля на заседании правления ICANN, которая отвечает за распределение доменных имен, были одобрены заявки на делегирование новых страновых доменов верхнего уровня. Помимо России, доменами на национальном языке обзаведутся Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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