Россия получила домен .РФ

Россия стала первой страной, получившей право на кириллический домен верхнего уровня. 22 апреля на заседании правления ICANN, которая отвечает за распределение доменных имен, были одобрены заявки на делегирование новых страновых доменов верхнего уровня. Помимо России, доменами на национальном языке обзаведутся Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия.