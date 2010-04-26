Уже сегодня жители г. Нижний Тагил смогут получить «георгиевские ленточки»
26 апреля 2010, 17:09ОбществоArtem
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Сегодня в Нижнем Тагиле стартует акция «Георгиевская ленточка». В этом году в город поступило 15 тысяч георгиевских ленточек.
Их будут раздавать на Театральной площади, и на Вагонке - у торгового центра на улице Зари. Как отмечает информационно-аналитическое управление муниципалитета, в основном раздача ленточек будет приурочена к городским мероприятиям. Сегодня состоится первая акция. Активисты «Молодой Гвардии» будут вручать оранжево-черные ленты – символ памяти о Великой Отечественной войне - всем желающим.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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