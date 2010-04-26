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Уже сегодня жители г. Нижний Тагил смогут получить «георгиевские ленточки»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уже сегодня жители г. Нижний Тагил смогут получить «георгиевские ленточки»

26 апреля 2010, 17:09ОбществоArtem
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