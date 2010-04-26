В г. Нижний Тагил подросток сначала помог старушке, а потом ее обворовал

Женщина не стала вызывать пожарных, а решила сама потушить огонь. На помощь сторожу, прибежал 14-ти летний подросток. Он носил женщине воду но, уйдя за очередным ведром, пропал. Сторож решила проверить, где ее помощник, вернулась в бытовку, где и обнаружила пропажу своей сумки. Милиционеры по приметам, недалеко от места преступления воришку задержали. Подросток во всем признался. Как нам рассказали в пресс-службе УВД, оперативники считают, что он сам поджог траву, чтобы, выманив старушку, совершить кражу.