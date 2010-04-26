Жители г. Нижний Тагил незаконно получали пособия по безработице

Всего с начала года нижнетагильским центром занятости совместно с правоохранительными органами города выявлен 41 случай незаконно полученного пособия по безработице на сумму почти 260 тысяч рублей, сообщает «УралБизнесКонсалтинг» со ссылкой на пресс-службу Департамента госслужбы занятости населения Свердловской области. По результатам проверок добровольно возвращено более 90 тысяч рублей. По выявленным фактам возбуждено 7 уголовных дел. Среди безработных граждан, привлеченных к уголовной ответственности, 5 женщин, которые весь период безработицы работали продавцами на рынке, и двое мужчин, трудившихся водителями маршруток. В ходе расследования уголовных дел их вина полностью доказана. 3 уголовных дела переданы на рассмотрение в районные суды Нижнего Тагила.