Жителям Урала обещают дожди и мокрый снег
26 апреля 2010, 16:36ОбществоArtem
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Как рассказали «Новому Региону» в свердловском Гидрометцентре, в выходные на Урал пришли дожди.
При этом, в ночь на воскресенье в соседнем Пермском крае прогремели первые весенние грозы. В ближайшие трое суток неустойчивая погода сохранится. А к выходным в регионе станет суше и теплее.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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