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А фаерщики всё «крутят и крутят» - огненные узоры на площади перед ДК им. Окунева
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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А фаерщики всё «крутят и крутят» - огненные узоры на площади перед ДК им. Окунева

26 апреля 2012, 15:30ОбществоЕвгения
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