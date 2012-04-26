А фаерщики всё «крутят и крутят» - огненные узоры на площади перед ДК им. Окунева
На этой неделе тагильчане вновь стали очевидцами фаершоу. На сей раз действо состоялось на площади перед ДК им. Окунева. Правда, полностью арт-группа не собралась (работа есть работа), и рисовала огнем прекрасная девушка одна.
По правде сказать, поступок довольно смелый. Наиболееэффектно фаершоу смотрится в темное время суток, вот и Юля отправилась наплощадь около 23 часов. Но свидетелей нашлось предостаточно:
Сначала зрителями стали проезжавшие мимо люди в машинах...Затем, возвращались рабочие с УВЗ и вставали неподалёку. Мне запомнилось: ястояла на лестнице ДК Окунева и прям туда заехали ребята на машине - старалисьпоближе заснять это... Я всегда раньше крутила одна, поэтому мне было не страшно.Зато знаешь, если будет какой-нибудь «косяк», то это 100% с твоей стороны.
Среди узоров, которые удалось заснять, есть цветы, необычныесимволы, а некоторые угадывают там даже смешные мордочки. Еще можно увидетьпопулярную картинку из трех пересекающихся кругов, в центре которой кроется, помнению социологов, гармония, «золотая середина».
Автор фото: Настя Бучина
© Евгения Таганова, TagilCity.ru