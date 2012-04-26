А фаерщики всё «крутят и крутят» - огненные узоры на площади перед ДК им. Окунева

По правде сказать, поступок довольно смелый. Наиболееэффектно фаершоу смотрится в темное время суток, вот и Юля отправилась наплощадь около 23 часов. Но свидетелей нашлось предостаточно:

Сначала зрителями стали проезжавшие мимо люди в машинах...Затем, возвращались рабочие с УВЗ и вставали неподалёку. Мне запомнилось: ястояла на лестнице ДК Окунева и прям туда заехали ребята на машине - старалисьпоближе заснять это... Я всегда раньше крутила одна, поэтому мне было не страшно.Зато знаешь, если будет какой-нибудь «косяк», то это 100% с твоей стороны.