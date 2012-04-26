ADAC признал немецкие автомобили самыми надежными

По всей Германии в прошлом году специалистам ADAC пришлось устранить более четырех миллионов поломок. В пресс-релизе подчеркивается, что автомобили немецких марок демонстрируют непревзойденную надежность, даже если они произведены не только в Германии, но и за пределами страны. Показательно, что среди автомобилей среднего класса в первую десятку попали только немецкие машины. Первое место заняла Audi A5. За ней с небольшим отставанием следуют Audi Q5 и BMX X3. Бывшие бесспорные лидеры, такие как Toyota Avensis или Mazda 6, даже не вошли в список 10 топовых моделей. Среди автомобилей бизнес-класса лидирует Audi A6. Второе и третье места занимают соответственно BMW 5 серии и Mercedes E-класса. Список автомобилей малого класса возглавляет BMW Mini, за которым следуют Mitsubishi Colt, Opel Meriva и Dacia Sandero. Автоклуб ADAC отмечает, что немецкие автомобили достигли столь впечатляющих результатов благодаря многомиллиардным программам немецкой автомобильной индустрии по обеспечению высоких стандартов качества.