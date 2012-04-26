Audi официально представил обновленный кроссовер Q5

Как отмечается в сообщении Audi, автомобиль стал эффективней и экономичней. Обновленный Audi Q5 получил два турбодизеля TDI и три бензиновых двигателя, использующих технологию TFSI. Все двигатели оснащены системой непосредственного впрыска топлива и турбонаддувом. Бензиновые моторы оснащены системой Старт-Стоп. Расход топлива моторов сократился в среднем на 15%. Так, двигатель мощностью 177 л.с. и крутящим моментом 380 Нм в сочетании с автоматической трансмиссией S tronic и системой полного привода quattro расходует 6 л на 100 км. Дизельный 3-литровый мотор мощностью 245 л.с. (580 Нм), которые агрегатируется с 7-ступенчатым автоматом S tronic и полным приводом, расходует 6,7 л на 100 км. Флагманом бензиновой линейки мотором станет 4-цилиндровый двигатель 2.0 TFSI, оснащенный, системой управления температурой, турбонагнетателем, системой впрыска топлива, управлением клапанами и их ходом, а также интеграцией выпускного коллектора в головке цилиндров. Этот двигатель развивает 225 л.с. при 350 Нм. Расход топлива в сочетании с механикой составляет 7,6 л на 100 км. Компания предложит для ку-пятого новый 3.0 TFSI, пришедший на смену прежнему мотору объемом 3,2 л. При повышенных мощности (до 272 л.с.) и крутящем моменте (до 400 Нм) этот двигатель расходует 8,5 л на 100 км. Для машины будет доступна и новейшая 8-ступенчатая трансмиссия tiptronic, которая поставляется для двигателя 2.0 TFSI мощностью 225 л.с. и входит в стандартную комплектацию для 3.0 TFSI. Кроссовера получил новую электромеханическую систему рулевого управления, которая позволяет водителю более полно ощущать дорогу в режиме Direct Gearing. Она корректирует компенсационное усилие в зависимости от скорости, не потребляет энергии при движении по прямой и снижает расход топлива примерно на 0,2 литра на 100 км. Из внешних отличий обновленного Q5 от предыдущей версии можно выделить новую конструкцию головных фар. Теперь светодиодные дневные ходовые огни стандартных бифункциональных ксеноновых фар Xenon Plus огибают оптическую систему. Кроме того, кроссовер получил черную решетку радиатора со скошенной верхней кромкой, а также ноые бампера с задекорированными черными вставками воздухозаборниками. Задние фонари также оформляются в аналогичном стиле с передними бифункциональными ксеноновыми фарами с использованием светодиодных полосок. Обновленный кроссовер получил 4 новых цвета. Теперь общая палитра включает 17 вариантов окраски кузова. Изменился и салон автомобиля. В интерьере добавилось хромированных деталей, а точнее многие элементы имеют хромированную окантовку. Небольшие изменения внесены и в конструкцию рулевой колонки, ключ зажигания и инструменты управления. Информационно-развлекательная система MMI Navigation plus теперь имеет четыре кнопки управления Добавилиь также новая система кондиционирования воздуха, система Audi drive select, многофункциональное рулевое колесо, трехзонный климат-контроль, а также сидения с функцией вентиляции. Совершенно новой опцией является функция Audi Music Stream, которая действует через смартфон. Ее можно использовать для приема интернет-радиостанций и сохранять выбранные композиции в своем мобильном телефоне. В России обновленный Audi Q5 появится осенью 2012 года.