Citroen привезет в Россию «трекинговую» версию C3 Picasso

В качестве опций доступно различное оформление колесных дисков в зависимости от цвета боковых молдингов — красного или белого. Компактвэн будет доступен только со 115-сильным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, работающим в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Стоимость новинки составит 695 тысяч 500 рублей.