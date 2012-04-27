Citroen привезет в Россию «трекинговую» версию C3 Picasso
27 апреля 2012, 04:23ОбществоРОман БОТов
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В мае компания Citroen начнет на российском рынке продажи специальной модификации компактвэна C3 Picasso, получившей название Trekker. От стандартных автомобилей новинка отличается декоративными черными накладками на пороги и колесные арки, серебристыми накладками в нижней части переднего и заднего бампера, а также черно-серебристыми 17-дюймовыми колесными дисками. Спецверсия построена на базе комплектации «Confort», в состав которой входят противотуманные фары, рейлинги, датчики света и дождя, система стабилизации.
В качестве опций доступно различное оформление колесных дисков в зависимости от цвета боковых молдингов — красного или белого. Компактвэн будет доступен только со 115-сильным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, работающим в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Стоимость новинки составит 695 тысяч 500 рублей.
Фото Citroen
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