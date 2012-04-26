«Хонда» научит автомобили не создавать пробки
В мае текущего года компания Honda начнет испытания новой системы безопасности, позволяющей предвидеть возникновение пробок и избежать их. Новая технология, разрабатываемая в сотрудничестве с Токийским университетом и Исследовательским центром современной науки, способна предугадать образование пробки по изменению стиля движения всего потока. По словам представителей «Хонды», чаще всего заторы образуются из-за того, что один из впередиидущих автомобилей необоснованно начинает тормозить или ускоряться, а это, в свою очередь, влияет на все следующие за ним машины.
Система будет отслеживать частоту ускорения и торможения автомобиля, определяя стиль вождения. Если электроника решит, что машина может стать причиной образования пробки, то на экран мультимедийной системы будут выведены советы, подсказывающие водителю как добиться более плавного движения. Это, по словам разработчиков, приведет к равномерному движению всего потока, что и позволит избежать пробки. По предварительным результатам тестов, новая разработка поможет увеличить среднюю скорость движения потока на 23 процента и сократить расход топлива едущих позади машин примерно на восемь процентов. Для улучшения этих показателей новинку планируется подключить к адаптивному круиз-контролю и специальным серверам, на которых будет собираться информация о движении автомобилей. Это поможет системе заранее рассчитать необходимый режим передвижения машины.
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