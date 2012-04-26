«Хонда» научит автомобили не создавать пробки

Система будет отслеживать частоту ускорения и торможения автомобиля, определяя стиль вождения. Если электроника решит, что машина может стать причиной образования пробки, то на экран мультимедийной системы будут выведены советы, подсказывающие водителю как добиться более плавного движения. Это, по словам разработчиков, приведет к равномерному движению всего потока, что и позволит избежать пробки. По предварительным результатам тестов, новая разработка поможет увеличить среднюю скорость движения потока на 23 процента и сократить расход топлива едущих позади машин примерно на восемь процентов. Для улучшения этих показателей новинку планируется подключить к адаптивному круиз-контролю и специальным серверам, на которых будет собираться информация о движении автомобилей. Это поможет системе заранее рассчитать необходимый режим передвижения машины.