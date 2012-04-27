Кроссовер Mazda CX-5 будут собирать в России

Мощность предприятия на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей, впоследствии она увеличится до 70 тысяч машин. Как сообщалось ранее, инвестиции в СП, по некоторым данным, составляют около 80 миллионов долларов. За первый месяц продаж кроссовера Mazda CX-5 в России было заказано пять тысяч таких автомобилей. Сейчас модель, появившаяся у дилеров в феврале, предлагается с двухлитровым бензиновым двигателем семейства SkyActiv, развивающим 150 лошадиных сил, в передне- и полноприводной версии, а также с шестиступенчатой механической и автоматической коробкой передач. Цены на вседорожник 2012 модельного года начинаются от 929 тысяч рублей. Седан Mazda6 стоит минимум 767 тысяч рублей, а автомобиль с кузовом «хэтчбек» обойдется покупателям в 865 тысяч рублей.