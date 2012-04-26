Максима Барковского избавили от приступов эпилепсии

Напомним, 14 марта ребенка увезли лечиться в Екатеринбург из инфекционной больницы Нижнего Тагила, где его признали нежизнеспособным и предрекли скорую смерть. ДЦП, центральное поражение нервной системы и эпилепсия – такие диагнозы были у мальчика. Сейчас свердловские врачи должны отправить снимки головного мозга и многочисленные анализы Максима в Московскую детскую клиническую и Тюменскую больницы. Но с этим происходит некоторая заминка.