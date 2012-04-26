Максима Барковского избавили от приступов эпилепсии
26 апреля 2012, 11:07Общество
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Мать малыша рассказывает, что до полного выздоровления Максиму еще далеко. Но то, что его избавили от эпилепсии, уже большое достижение врачей детской областной клинической больницы.
Напомним, 14 марта ребенка увезли лечиться в Екатеринбург из инфекционной больницы Нижнего Тагила, где его признали нежизнеспособным и предрекли скорую смерть. ДЦП, центральное поражение нервной системы и эпилепсия – такие диагнозы были у мальчика. Сейчас свердловские врачи должны отправить снимки головного мозга и многочисленные анализы Максима в Московскую детскую клиническую и Тюменскую больницы. Но с этим происходит некоторая заминка.
Между тем мама малыша Наталья ждет вызова от московских или тюменских докторов. Сейчас они временно вернулись в Нижний Тагил, чтобы побыть немного с семьей вдали от больничных стен.
Фото: «Комсомольская правда».
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