Московских пешеходов уличили в игнорировании ПДД

Среди нарушителей оказались 126 родителей с детьми. Мероприятие проводилось во всех округах Москвы. Основными его задачами были профилактика ДТП с участием пешеходов, пропаганда взаимной вежливости среди участников дорожного движения, а также повышение безопасности на дорогах. В отношении водителей дорожные инспекторы в ходе рейда особое внимание обращали на нарушение правил проезда регулируемых пешеходных переходов и перекрестков, соблюдение требований уступить дорогу пешеходам на переходах, а также нарушение правил парковки на тротуаре и в зоне пешеходных переходов. В общей сложности на водителей было составлено 411 протоколов об административном нарушении за то, что те не уступали дорогу пешеходам. Ранее сообщалось, что ГИБДД России предложила сделать пешеходные переходы более заметными: оснастить их подсветкой и датчиками движения. Таким образом в ведомстве планируют повысить безопасность на дорогах и снизить количество ДТП с участием пешеходов. В настоящее время различные экспериментальные пешеходные переходы повышенной заметности работают, в том числе, в Подмосковье (на Минском шоссе), в Ростовской области, Липецке и Санкт-Петербурге.