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На пенсионерах сэкономили, миллионы поделили по-депутатски
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На пенсионерах сэкономили, миллионы поделили по-депутатски

26 апреля 2012, 08:58ОбществоОльга
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