На пенсионерах сэкономили, миллионы поделили по-депутатски

Позавчера на первом заседании комиссии по бюджету и экономическойполитике гордумы нового созыва тагильские депутаты с подачи главы городаВалентины Исаевой фактически заблокировали предложение своего жеколлеги Алексея Казаринова установить налоговые льготы по оплатеземельного налога для всех категорий пенсионеров. То есть льготыостанутся только у тех, кто получает пенсионное пособие по возрасту.Казаринов, уточним, внес предложение «осчастливить» и граждан города,которые получили право на досрочную пенсию по выслуге лет или за особыеусловия труда: металлургов и шахтеров, врачей и учителей, военнослужащихи экс-милиционеров.

Цена льготно-земельного вопроса, по словам депутата-директора школы №21,не более двух миллионов рублей, и эти деньги, при желании, конечно,можно найти даже в нашем небогатом горбюджете. Например, за счетсокращения расходов на ежегодные «елочные» торжества, которыедобропорядочным налогоплательщикам Нижнего Тагила обходятся в 6миллионов рублей. Да и любимая мотивировка градоначальницы «денег нет»сразу забывается, когда нужно найти средства на иные цели. Вот и теперь,всего через три месяца после принятия главного финансового документа,чиновники предложили увеличить дефицит бюджета сразу на несколькодесятков миллионов рублей. На благо тагильчан, надо полагать.

«У нас город для граждан, или граждане для города?» - возмутился А.Казаринов. И услышал ответ В. Исаевой: «Это популизм чистой воды!». Витоге трое из присутствующих членов думской комиссии проголосовали запредложение своего коллеги, а еще трое деликатно воздержались отпринятия какого-либо решения. Точку над i мог поставить присутствующийтут же председатель гордумы Александр Маслов, но и он не захотелвоспользоваться своим правом решающего голоса. Окончательный вердикт поземельному вопросу будет принят в пятницу, 27 апреля, на очередномзаседании представительного органа власти Нижнего Тагила.

Там же, кстати, утвердят и дележку депутатских миллионов на текущий год.Правда, в распределении средств на нужды избирательных округов покаприняли участие не все народные избранники. По существующему положению,напомним, 27 миллионов на 13 округов одномандатные депутаты должныделить вместе с партийными товарищами. Первые примеры плодотворногосотрудничества уже есть: нардеп-единоросс Вячеслав Горячкин, избранныйпо округу №9, без особых проблем договорился с выдвиженцем от партииэсеров Леонидом Мартюшевым, и вскоре два депутатских миллиона будутнаправлены районному дому детского творчества, школам и детсадам округана неотложные хозяйственные нужды.