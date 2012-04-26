По главной площади Первоуральска разгуливала голая девица (ВИДЕО)

Вокруг буйной девицы образовалась толпа зевак, которые снимали ее на камеры телефонов. Через некоторое время на площадь подоспели полицейские, которые узнали об инциденте от граждан. Правоохранителям не сразу удалось затащить девушку в служебный автомобиль, потому что она сопротивлялась, размахивала ногами и упиралась, как могла. По сообщениям полицейских, при девушке не оказалось документов, и это понятно, потому что положить их ей было просто некуда. По предварительным данным, причиной неадекватного поведения девушки стал алгоколь, скорее всего, «Ягуар».