Подал объявление на TagilCity.ru - получил приз! Сегодня 5 посетителей портала пойдут на концерт группы «Лесоповал»
26 апреля 2012, 11:42Общество
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Сегодня прошел розыгрыш билетов на концерт группы Михаила Танича, который состоится сегодня в 19 часовв КДК «Современник».
Победители были выбраны случайным образом среди тех, кто с 16 по 25 апреля подавали объявление на TagilCity.ru. И вот кому сегодня повезло и что ищут, покупают и продают наши победители:
Мы желаем всем победителям хорошо сходить на концерт, а также успешно реализовать задуманное в объявлениях!
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