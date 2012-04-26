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Похолодание обещают синоптики тагильчанам. Возможен мокрый снег
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Похолодание обещают синоптики тагильчанам. Возможен мокрый снег

26 апреля 2012, 10:17ОбществоОльга
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