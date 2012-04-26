Похолодание обещают синоптики тагильчанам. Возможен мокрый снег
26 апреля 2012, 10:17ОбществоОльга
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В ближайшие трое суток холодный воздух будет продвигаться на юг Свердловской области и станет прохладнее. Такие прогнозы погоды делают синоптики Свердловского Гидрометцентра.
В выходные дни с 29 апреля по 1 мая температура может понизиться до минусовых отметок в ночные часы. Ожидается ночью -2,+3°, днем +4,+9°. 29-30 апреля через Урал пройдет северо-западный циклон. Он приведет к осадкам в виде дождя, который может перемежаться с мокрым снегом. 1 мая осадки прекратятся.
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