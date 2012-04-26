Портативные алкотестеры: самые верные показания
Как известно, портативные алкотестеры – это довольно специфическое и весьма уязвимое точное оборудование. Ведь с их помощью удается с высокой точностью и практически мгновенно узнать все о содержании алкоголя в крови человека, а следовательно, и о степени его опьянения, что бесценно для сотрудников полиции и ГИБДД.
В домашних условиях это оборудование используется нечасто, посколькукупить его бывает непросто: только в последнее время приборы сталишироко предлагаться через интернет, и заполучить их теперь может каждый.Это очень важно для водителей, которые, разумеется, и стали первымипокупателями такого оборудования. Ведь каждому из них важно знать, можноли садиться за руль или нет после принятой накануне дозы спиртного.
В быту чаще использовались менее точные и менее стабильные вариантытакого оборудования. Добиться от них точного ответа было непросто.Однако если прибор новый, используется недавно и не интенсивно, можносделать кое-что для того, чтобы он не заврался.
Так, в первую очередь, необходимо соблюдать правила его хранения идержать при комнатной температуре, в умеренной влажности. Если приборзабыт в гараже, где похолодало, то его стоит вернуть передиспользованием в тепло и подождать хотя бы час, пока он придет в норму и«акклиматизируется». После чего можно начать его использование.
Провести замеры лучше несколько раз, с интервалом в несколько минут.Если частить – прибор собьется. Если все показания примерно одинаковы,значит, результат таков и есть. По крайней мере, с наибольшей долейвероятности. Но если прибор роняли, долго держали на холоде или вовлажности, его проще выбросить – чтобы не путал добрых людей.
Профессиональный образец более устойчив к внешним воздействиям, болеестабилен. Хочется верить, что в самое ближайшее время люди перейдут натакие устройства, и это исключит возможность возникновения досадныхситуаций, когда человек, запутанный нерабочим устройством, полагает, чтосовершенно трезв, садится за руль, доезжает до ближайшего поста ГИБДД,где успешно лишается прав без права на оправдания.
Разовые бумажки – тесты на алкоголь, которые необходимо лизнуть, иоценить потом цвет, также безнадежны. Верные данные получить такимобразом сложно, и полагаться на них не стоит. Если есть на то нужда –лучше купить надежное и стабильное в работе профессиональное устройство,и всегда быть уверенным в своей правоте.