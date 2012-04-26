Сегодня завершится ремонт ул. Пархоменко

Как сообщили председателю ОД «Тагил без ям» Никите Чапурину в «Тагилдорстрое», на ул. Пархоменко рабочие закончат укладку асфальта и займутся колодцами – их необходимо поднять. Также подрядчик отремонтирует въезды во дворы с Пархоменко.