Сегодня завершится ремонт ул. Пархоменко
26 апреля 2012, 10:53Общество
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Сегодня «Тагилдорстрой» продолжит ремонт пр. Мира, завершит работы на ул. Пархоменко, закатает ямы на улицах Победы и Космонавтов.
Как сообщили председателю ОД «Тагил без ям» Никите Чапурину в «Тагилдорстрое», на ул. Пархоменко рабочие закончат укладку асфальта и займутся колодцами – их необходимо поднять. Также подрядчик отремонтирует въезды во дворы с Пархоменко.
На пр. Мира и ул. Горошникова продолжит работать специальная фреза, которая может снимать асфальт толщиной свыше 20 см.
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