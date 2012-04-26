Состав Совета директоров УХП обновился

Как сообщает пресс-служба компании, в него вошли: Богданович Томас,председатель Совета директоров UCP Chemicals AG (Австрия), ГердтАлександр Эммануилович, генеральный директор ЗАО «Управляющая компанияХимический парк Тагил», Норберт Визор, председатель Правления UCPChemicals AG (Австрия), Ржаной Константин Борисович, генеральныйдиректор ОАО «Уралхимпласт», Тальбирски Йорг, член правления UCPChemicals AG (Австрия), Шишлов Олег Фёдорович, заместитель генеральногодиректора ОАО «Уралхимпласт» по науке и стратегическому развитию, ГердтМаксим Александрович, генеральный директор ЗАО «УралМетанолГрупп».