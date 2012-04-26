Состав Совета директоров УХП обновился
26 апреля 2012, 09:46Общество
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На годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралхимпласт» избран новый состав Совета директоров общества.
Как сообщает пресс-служба компании, в него вошли: Богданович Томас,председатель Совета директоров UCP Chemicals AG (Австрия), ГердтАлександр Эммануилович, генеральный директор ЗАО «Управляющая компанияХимический парк Тагил», Норберт Визор, председатель Правления UCPChemicals AG (Австрия), Ржаной Константин Борисович, генеральныйдиректор ОАО «Уралхимпласт», Тальбирски Йорг, член правления UCPChemicals AG (Австрия), Шишлов Олег Фёдорович, заместитель генеральногодиректора ОАО «Уралхимпласт» по науке и стратегическому развитию, ГердтМаксим Александрович, генеральный директор ЗАО «УралМетанолГрупп».
Председателем Совета директоров ОАО «Уралхимпласт» избран А.Э. Гердт. Аудиторомутверждено ООО «РСМ Топ-Аудит» (г.Москва).
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