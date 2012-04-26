Суперфрезу из Екатеринбурга, которая работает на пр. Мира, повредили (ФОТО)

Но возить было нечего: во время ремонтных работ утром была повреждена суперфреза, а асфальтовый завод, который снабжает материалом «Тагилдорстрой», все утро простаивал из-за неполадок с автоматикой.

Об этом TagilCity.ru рассказал Никита Чапурин, утром объезжавший ремонтируемые в Центре улицы.

Фреза, срезая слой асфальта вдоль трамвайных путей на пр. Мира, задела стальной лист, который защищает силовой кабель. В итоге была повреждена направляющая лыжа спецтехники. В течение часа рабочие пытались отремонтировать фрезу, и вскоре работы были возобновлены.

Еще одна поломка этого утра произошла на асфальтовом заводе. Все утро завод простаивал - сломалась автоматика. Завод возобновил производство асфальта в 12 часов. В этом простое есть плюсы, уверен Никита Чапурин: асфальт лучше укладывать при более высокой, чем сегодняшним утром, температуре.

На других участках обошлось без происшествий. На ул. Горошникова, где утром шла подготовка к ремонту, рабочие также срезали арматуру с бордюров – не без подсказки председателя «Тагила без ям».