Тагильчане-жертвы Чернобыльской АЭС приняли участие в екатеринбургском митинге
Ровно 26 лет назад 26 апреля произошла страшная авария в Чернобыле, унесшая жизни 4 тысяч человек в тот день и, по некоторым оценкам, 200-сот тысяч впоследствии.
Каждый год в России, Украине и Белоруссии 26 апреля вспоминают жертв аварии. О взрыве помнят и в Нижнем Тагиле, ведь на ликвидацию аварии было призвано 474 тагильчанина в период с 1986 по 1991 годы.Помимо них в командировку в смертельно опасную зону добровольно отправлялись работники предприятий города. Сейчас из тех жителей Нижнего Тагила, кто после участия в ликвидации получил группу инвалидности, в живых осталось только 84 человека.
Сегодня многие из них приняли участие в митинге памяти жертвам Чернобыля в Екатеринбурге. По данным администрации Нижнего Тагила, для участия в демонстрации в столицу Урала отправились 44 тагильчанина.
История Чернобыльской аварии неразрывно связана с Нижним Тагилом. Город поставлял на борьбу с последствиями взрыва строительные материалы и технику, которая оказалась самой устойчивой к высокой радиации. Сейчас в городе действует филиал общественной организации «Союз Чернобыль России», занимающийся помощью и поддержкой чернобыльцев в Нижнем Тагиле.
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