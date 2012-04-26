Тагильчане-жертвы Чернобыльской АЭС приняли участие в екатеринбургском митинге

Каждый год в России, Украине и Белоруссии 26 апреля вспоминают жертв аварии. О взрыве помнят и в Нижнем Тагиле, ведь на ликвидацию аварии было призвано 474 тагильчанина в период с 1986 по 1991 годы.Помимо них в командировку в смертельно опасную зону добровольно отправлялись работники предприятий города. Сейчас из тех жителей Нижнего Тагила, кто после участия в ликвидации получил группу инвалидности, в живых осталось только 84 человека.