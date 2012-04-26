Уралхимпласт направит прибыль за 2011 год на модернизацию производства
26 апреля 2012, 09:31Общество
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В ОАО «Уралхимпласт» состоялось годовое общее собрание акционеров. Собрание утвердило отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, сообщает пресс-служба УХП.
Прибыль в 2011 году в 5,8 раза превысила аналогичный показатель 2010года. На 11,1 % по сравнению с 2010 годом увеличены объемы продажкомпании. Рост заработной платы относительно 2010 года составил 10 %.
По рекомендации Совета директоров собрание акционеров приняло решениенаправить прибыль на развитие производства. Размер инвестиционнойпрограммы 2012 года достигает 78 млн. руб.
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