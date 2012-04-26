Уралвагонзавод наградили за охрану окружающей среды

Как сообщает пресс-служба Уралвагонзавода, за вклад в дело сохранениясбалансированной экосистемы нижнетагильское предприятие отмечено вноминации «Золотая ветвь планеты», а исполнительный директорУралвагонзавода Владимир Рощупкин – почётным знаком «Эколог года».

На УВЗ завершены такие крупные проекты, как оснащение постовмеханизированной сварки фильтрационными установками «СовПлим»,строительство окрасочно-сушильного комплекса с современным оборудованиемочистки выбросов от дробеструйной обработки, окрасочных и сушильныхкамер, канализационным очистным сооружением сточных вод от позициимойки. Разработаны проекты ориентировочной санитарно-защитной зоны,оценки риска для здоровья населения.

Реализация комплекса природоохранных действий позволила снизить валовыйвыброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 26% к уровню 2008года. В настоящее время на предприятии продолжается реализациямасштабных проектов по строительству нового полигона размещения твёрдыхпромышленных отходов и реконструкции очистных сооружений сточных вод.