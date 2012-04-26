В ближайшее время от клещей будут обработаны все скверы и площади Нижнего Тагила, вверенные муниципалитету

Уже обработаны или будут обработаны в ближайшие рабочие дни скверы и площади, находящиеся под контролем Администрации города, рассказывает главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи Комитета по городскому хозяйству Дмитрий Сафронов. Это такие объекты, как Набережная Тагильского пруда, Пионерский, Комсомольский и другие скверы, Театральный бульвар, Площадь Славы и Танкостроителей на Вагонке.

При этом Дмитрий Михайлович уточняет, что обработка не помешает тагильчанам отдыхать в городских скверах и на площадях в майские праздники. Работы будут проводиться в рабочие дни, а период, после которого территория станет абсолютно безопасной, - наступает через два дня после проведения обработки.

«Это не значит, что проведение обработки не даст людям ходить по дорогам вдоль скверов и площадей. Объявления, которые развешивает компания, занимающаяся акарицидными мероприятиями, ООО «КапиталСтрой», обращается в первую очередь к хозяевам собак, гуляющим вблизи обработанных деревьев», - добавляет Дмитрий Сафронов.