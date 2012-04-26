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В ближайшее время от клещей будут обработаны все скверы и площади Нижнего Тагила, вверенные муниципалитету
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В ближайшее время от клещей будут обработаны все скверы и площади Нижнего Тагила, вверенные муниципалитету

26 апреля 2012, 15:57Общество
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