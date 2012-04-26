В домах тагильчан сегодня отключат отопление
26 апреля 2012, 09:44Общество
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Отопительный сезон в Нижнем Тагиле завершится 26 апреля. Соответствующее постановление накануне подписала глава города Валентина Исаева.
По сообщению информационно-аналитического отдела городскойадминистрации, решение об окончании отопительного сезона раньше, чемобычно, принято в связи с установившейся положительной температуройнаружного воздуха.
С 27 апреля работа теплоисточников и систем теплоснабжения будетпереведена на летний режим. Владельцам тепломагистралей, жилого фонда иобъектов соцкультбыта рекомендовано подготовить магистральные ивнутриквартальные тепловые сети для проведения гидропневмопромывки игидроиспытаний.
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