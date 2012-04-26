В Екатеринбурге появился трамвай с бесплатным доступом к Wi-Fi

Открывали проект глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и генеральный директор ОАО «Вымпелком». Первый трамвай с бесплатным Wi-Fi прошел по улицам Фрунзе, 8 Марта, Куйбышева, Луначарского, проспекту Ленина и площади 1905 года. Организаторы проекта утверждают, что в случае успеха пилотного проекта бесплатный доступ в интернет может появиться в большинстве трамваем города.