В Екатеринбурге появился трамвай с бесплатным доступом к Wi-Fi
26 апреля 2012, 13:08Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вчера в Екатеринбурге стартовал новый проект – бесплатная Wi-Fi-зона в городских трамваях. Состоялась пилотная экскурсия в первом трамвае в городе с доступом в интернет.
Открывали проект глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и генеральный директор ОАО «Вымпелком». Первый трамвай с бесплатным Wi-Fi прошел по улицам Фрунзе, 8 Марта, Куйбышева, Луначарского, проспекту Ленина и площади 1905 года. Организаторы проекта утверждают, что в случае успеха пилотного проекта бесплатный доступ в интернет может появиться в большинстве трамваем города.
Кстати, все больше точек бесплатного Wi-Fi в Нижнем Тагилеоблегчают жизнь интернет-пользователям нашего города. Сейчас получить доступ к интернету можно, например, в здании Железнодорожного вокзала, Центральной городской библиотеки, на Театральной площади и во многих кафе.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей