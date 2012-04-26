Знаешь, где в Нижнем Тагиле надолго оставляют автотранспорт и где стоит автохлам? Отмечай на специальной карте

В крупных городах брошенный транспорт и автохлам давно уже стал колоссальной проблемой. Оставленные в разных точках города машины не только мешают движению транспорта, но и создают проблемы движения аварийных и дорожных служб, а также машин МЧС. Кроме того, автохлам портит внешний вид и экологию города, мешает его озеленению и уборке.

По мнению организаторов проекта, проблему брошенного транспорта надо решать на федеральном уровне, но без помощи граждан это сделать невозможно. Если у Вас во дворе есть автохлам или беспокоит оставленная машина, отметьте их на карте и заполните электронное обращение в территориальный орган полиции с помощью сайта.

Выпили и не хотите садиться за руль? В любую точку города можно доехать на такси. Вызывать машину лучше через оператора, чем ловить «от бордюра». Как правило, первый вариант дешевле.