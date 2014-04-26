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Драматический театр учредил премию имени Валерия Пашнина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Драматический театр учредил премию имени Валерия Пашнина

26 апреля 2014, 11:00ОбществоCorey
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