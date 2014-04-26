Драматический театр учредил премию имени Валерия Пашнина
Нижнетагильский драматический театр учредил премию имени Валерия Пашнина. 24 апреля директор театра О.Анисимова утвердила положение о премии, учрежденной в память заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата Государственной премии имени Станиславского, премий Губернатора Свердловской области и Главы города Нижний Тагил В.П.Пашнина.
Премия будет вручаться по итогам сезона лучшим актеру и актрисе за творческие успехи, серьезный личный вклад в развитие и сохранение традиций Нижнетагильского драматического театра и за признание зрителей.
Игорь Булыгин, художественный руководитель театра:
Двадцать лет Валерий Павлович руководил нашим коллективом. Сегодня больше половины нашей афиши – его спектакли, треть труппы – его ученики. Многие нынешние зрители полюбили театр благодаря его режиссерским удачам - «Ромео и Джульетта», «Маленькие трагедии», «Гарольд и Мод» и десяткам других. И было бы неправильно, если бы с уходом из жизни Валерия Павловича, а со временем и его спектаклей, фамилия Пашнин сохранилось только в старых программках и афишах. Поэтому в его честь, в память о нем, в благодарность ему учрежденная руководством театра Премия названа его именем.
Впервые вручение премии состоится в день рождения Валерия Павловича Пашнина – 7 мая, после его последнего поставленного им спектакля «Самоубийца».