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Под Челябинском нашли фрагменты метеорита: находка тянет на 200 тысяч рублей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Под Челябинском нашли фрагменты метеорита: находка тянет на 200 тысяч рублей (ФОТО)

26 апреля 2014, 11:11ОбществоCorey
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