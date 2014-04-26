Под Челябинском нашли фрагменты метеорита: находка тянет на 200 тысяч рублей (ФОТО)

Найти фрагменты метеорита особо не надеялись – прошлогодняя трава и листва надежно скрывали частицы «упавшей звезды» в лесах и на полянах, а многие поля были уже дважды перепаханы. Целью поездки было проведение фото- и видеосъемки на местности для видеофильма и книги, посвященным падению Челябинского метеорита.

Дмитрий Клейменов, член экспедиции, директор Геологического музея:

Вначале осмотрели окрестности с. Травники, где в декабре прошлого года местными жителями был найден крупный фрагмент, весом 24 кг. Через час поисков выяснилось, что мы не одиноки в этом, казалось бы, бесполезном, занятии. Из небольшого леска вышла фигура в белом комбинезоне, вооруженная биноклем. Разговорившись, мы узнали: Алексей приехал с друзьями из Челябинска и ведет поиск по траектории падения, но пока успел только снять с себя трех клещей. Мы решили передислоцироваться в места, где выпало большее количество мелких фрагментов метеорита.

Фотографии предоставлены Горным университетом

Местные жители, для которых падение «космического гостя» стало манной небесной, совсем не гуманным способом готовят площади для поиска – выжигают траву. Избыток российских и иностранных коллекционеров и перекупщиков формирует «метеоритный рынок» – цены на внеземное вещество у местных поднялись в прошлом году с 60 до 300 рублей за грамм, а сегодня достигли 500 рублей. За зиму все запасы были распроданы на интернет-аукционах, поэтому с первыми теплыми деньками молодежь с окрестностей устремилась в поля. На участках со сгоревшей травой видимость прекрасная, а поверхность у метеорита характерная, что позволяет отличить его от земных камней. Попадаются и обманки, так называемые псевдометеориты – железная руда, окатанные обломки кварцитов, которые привлекают внимание своей сглаженной со вмятинами поверхностью и вводят в заблуждение неопытных «охотников». На одном из таких полей самый молодой участник экспедиции, пятикурсник Горного университета Дмитрий Лаздин через полчаса поиска воскликнул: «Нашел!».

Фотографии предоставлены Горным университетом

Фотографии предоставлены Горным университетом. Слева - настоящий метеорит, справа - псевдо

Дмитрий Клейменов:

Первый же осмотр подтвердил догадку Дмитрия – находка действительно является метеоритом. Темно-серый, почти черный цвет характерен для ударного расплава – разновидности челябинского метеорита, возникшей в результате соударения метеорита еще в космосе с другим телом. Вес найденного фрагмента составил 85 г. Счастье студента-горняка не имело предела! Самому найти настоящий метеорит в уже, казалось бы, исхоженном месте. Верна пословица о том, что новичкам везет!

Последующие два часа хождений по выжженной траве увенчались находкой ещё двух фрагментов. Самый крупный, весом 250 грамм, имеет корочку плавления и сколы, которые образовались при разрушении метеорита в плотных слоях атмосферы. Второй фрагмент, красивой, ориентированной формы, возникшей при полете, весит 45 грамм.

Сотрудники музея составили детальное описание находок и определили их координаты для нанесения на карту. Студента решили не обижать и разрешили оставить ему находку на память. В прошлом году горняками на месте падения уже была собрана представительная коллекция, экспонируемая в настоящее время в музее, в нее войдут и оставшиеся две находки.

По расчётам чешских астрономов на территории, находящейся вблизи траектории падения метеорита, могут оставаться необнаруженные пока осколки весом 2-3 кг и более. На сегодня собрано около 2 тонн внеземного вещества, около тонны пока не обнаружено.

Как показала практика, во время падения метеорита обычные окна просто выбивает ударной волной. И хотя следующий метеорит прилети нескоро, glavokna.by предлагает установить новые пластиковые окна - ведь они надежно предохраняют от плохой погоды и уличного шума. Да и выглядят такие окна куда красивее, чем старые деревянные рамы.