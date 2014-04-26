Сергей Носов поздравляет тагильчан с Днем пожарной охраны

Уважаемые пожарные и члены их семей!

Искренне поздравляю вас с Днем пожарной охраны!

365 лет назад указом царя Алексея Михайловича были заложены основы пожарной охраны России.

Тагильские укротители огня всегда славились отличной подготовкой, самоотверженностью. Сегодня вы продолжаете их традиции, проявляете отвагу и мужество, рискуете жизнью в борьбе со стихией. Вас отличают профессионализм, мужество и взаимовыручка. Эти качества помогают вам вступать в схватку с огненной стихией, спасать попавших в беду, оберегать ценности, созданные нашим обществом.

За проявленный героизм многие из вас удостоены государственных наград. Но самая большая из них – это безмерная благодарность людей, которых вы спасли.

Желаю вам как можно больше спокойных дней и меньше экстремальных ситуаций в вашей нелегкой службе, крепкого вам здоровья и благополучия.

Глава города

Нижний Тагил

С. К. Носов